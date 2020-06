Espanha. Real Madrid ganha e apanha Barcelona na frente

O Real Madrid venceu a Real Sociedad, por 2-1), e apanhou o Barcelona na frente do campeonato espanhol.

Os golos dos merengues foram apontados por Sérgio Ramos e Benzema, ambos na segunda parte.

A equipa basca, a jogar em casa, ainda reduziu por Merino, ao minuto 83. A Real Sociedad queixa-se de um golo mal anulado.

Com a terceira vitória consecutiva na Liga, o Real Madrid assume a liderança do campeonato, com 65 pontos, os mesmos que o Barcelona. Os catalães empataram nesta jornada em Sevilha.