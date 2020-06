Covid-19. Jogador do Arsenal testou positivo antes do jogo com o Manchester City

Um jogador do Arsenal testou positivo para Covid-19 na semana que precedeu o jogo com o Manchester City (3-0), mas foi chamado para a partida, depois de ter realizado novo teste, com resultado negativo.

A imprensa inglesa adianta que três jogadores dos londrinos, cuja identidade não foi revelada, estiveram sem treinar, durante grande parte da semana passada. Um deles por ter testado positivo e os outros dois por terem estado em contacto com esse atleta.

O Arsenal não divulga o nome dos jogadores que acabaram por participar no último treino antes da deslocação a Manchester.

De acordo com o protocolo sanitário da Premier League, os três futebolistas deviam ter ficado em regime de isolamento e aguardar por uma segunda testagem oficial. No entanto, como os jogadores estavam assintomáticos, o Arsenal fez um teste interno e todos deram negativo.

No início da pandemia, em março, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, foi diagnosticado com Covid-19. Foi o primeiro elemento da Premier League a contrair a doença e o campeonato foi interrompido logo após o teste positivo de Arteta.