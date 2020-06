Bernardo Silva assiste duas vezes na goleada do Manchester City

O Manchester City venceu, por 5-0, na receção ao Burnely, em partida a contar para a 30ª jornada da Premier League.

O jogo começou com golo de Phil Foden, assistido pelo português Bernardo Silva, aos 22 minutos de jogo. Mahrez dilatou aos 43 e aos 45+3 minutos de jogo.

David Silva voltou a marcar no reatar da partida, aos 51 minutos, novamente assistido por Bernardo. O resultado final ficou estabelecido com mais um golo da promessa Foden, assistido por Gabriel Jesus.

O Manchester City está isolado no segundo lugar, com 63 pontos, mais nove do que o Leicester, que é terceiro, mas a 20 do líder Liverpool, que se deverá sagrar campeão nas próximas jornadas.

Já o Burnley permanece em 11º lugar, com os mesmos 39 pontos.