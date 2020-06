​Buraco do Fundo de Resolução já ultrapassa os sete mil milhões de euros

O Fundo de Resolução regista um "buraco" que já ultrapassa os sete mil milhões de euros.

Segundo as contas agora divulgadas pelo Banco de Portugal, no final de 2019 os prejuízos rondaram os 119 milhões de euros. Os recursos próprios caíram mais uns degraus, estão negativos em mais de sete mil milhões de euros. Contas feitas, o saldo negativo agravou-se em mais de 900 milhões no último ano.



Nas contas do Fundo de Resolução, destaca-se o Novo Banco. “À data de aprovação do presente relatório, perspetiva-se que o Fundo de Resolução vá ser chamado a desembolsar cerca de 1.037 milhões de euros, nos termos do mecanismo de capitalização contingente, com referência às contas do Novo Banco relativas ao exercício de 2019", refere a entidade liderada por Máximo dos Santos.