Entre Dyego e Vinícius, Paulo Madeira escolhe Seferovic

Paulo Madeira reclama maior aposta em Haris Seferovic para a frente de ataque do Benfica, na ponta final do campeonato. O avançado suíço iniciou, em Vila do Conde, a reviravolta do Benfica, na última jornada, mas tem sido apenas a terceira opção para Bruno Lage.

Confrontado, em entrevista a Bola Branca, com a dúvida sobre o ponta de lança a utilizar, na terça-feira na receção ao Santa Clara, o antigo capitão benfiquista revela que a sua escolha iria para aquela que foi uma das peças chave da reta final da Liga 2018/19.

"Tem jogado o Dyego [Sousa] algumas vezes, tem jogado o Vinícius e o Seferovic tem sido terceira opção. Mas, de facto, há aqui uma coisa curiosa: o Seferovic, como terceira opção, cada vez que entra é o jogador que faz um bocado a diferença. No ano passado, foi um jogador essencial e brilhante na última fase do campeonato, a par do João Félix e a par do próprio Samaris. Pessoalmente, acho que o Seferovic tem sido o jogador mais acima da média. Há que dar oportunidades a todos e o Seferovic já demonstrou que pode ser um jogador importante neste plantel do Benfica", revela Paulo Madeira.

Quanto ao lado direito da defesa, em face do regresso, após castigo, de André Almeida, o antigo defesa encarnado dá conta de uma opinião mais tradicional e explica porquê:

"Tem havido muitas ausências, castigos, lesões. Muitas alterações. Muitas vezes, havendo estabilidade nesse setor [defesa], é meio caminho andado para, eventualmente, a época correr bem. E o regresso do André Almeida dá um pouco de estabilidade, experiência, àquele lado direito. Numa altura destas do campeonato, a experiência conta muito."

Paulo Madeira aborda, ainda, a ausência de Samaris da equipa, "que muita gente não percebe porque é que não é uma das primeiras opções". "Mas o treinador é que, no fundo, sabe e gere o plantel", assinala.

Açores "soltos" em Lisboa







O Benfica é anfitrião do Santa Clara na terça-feira, num desafio a contar para a 28.ª jornada do campeonato. As águias lideram a prova, juntamente com o FC Porto, numa luta pelo título que está ao rubro.

Por sua vez, os açorianos, que se estabeleceram na Cidade do Futebol, em Oeiras, para estas rondas finais da Liga, ocupam um tranquilo nono posto. Paulo Madeira alerta, assim, que o contexto em que decorrerá a partida pode ser perigoso para o conjunto às ordens de Bruno Lage.

"Diz-se no futebol que quando as equipas já têm os objectivos concluídos jogam mais à vontade. Os jogadores estão mais soltos. E o Santa Clara está numa posição privilegiada. Irá dificultar ao máximo o jogo no Estádio da Luz", termina o antigo internacional português.

O Benfica-Santa Clara realiza-se na terça-feira, às 19h15, no Estádio da Luz. Jogo à porta fechada, arbitrado por João Pinheiro, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.