Bruno Lage está "muito satisfeito", mas não surpreendido com Weigl e Seferovic

As intervenções decisivas de Weigl e Seferovic na vitória do Benfica em Vila do Conde, na última jornada do campeonato, não surpreenderam Bruno Lage, que garante que todos na equipa estão prontos para entrar e dar o melhor contributo.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do Benfica explicou que Weigl só demorou a afirmar-se na equipa porque precisou de um período de adaptação, como a maioria dos jogadores.

"O que acontece com o Julian [Weigl] é um processo de adaptação normal e receber da nossa parte toda a confiança. Um jovem chegar um país em que não domina nem a língua, nem o futebol, e de um momento para o outro triunfar não é fácil. Toda a gente precisa de um período de adaptação. A forma como o clube o recebeu e a forma como o colega se envolve dentro e fora de campo com os colegas permite uma adaptação que vai decorrendo dentro da normalidade", afirmou o treinador do Benfica.

Seferovic foi titular no início da época, mas depois perdeu o lugar para Carlos Vinícius. Frente ao Rio Ave, o titular foi Dyego Sousa. Seferovic entrou e fez um golo. Lage não estranha, nem se questiona sobre o estatuto de suplente do suíço:

"Qualquer um deles está pronto para ser titular. Satisfação enorme de ao longo da época ter sempre gente disponível para sair do banco para marcar golos e vencer o jogo. No início da época, tínhamos Vinícius a entrar e a marcar golos e vencer o jogo. Agora, temos Seferovic a entrar e a marcar golos para vencer o jogo. O melhor é o treinador ter gente competente e carácter que está sempre disponível para ajudar a equipa, comece no onze ou no banco. Todos eles estão prontos para ser titulares."