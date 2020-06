Bruno Lage está "muito satisfeito", mas não surpreendido com Weigl e Seferovic

As intervenções decisivas de Weigl e Seferovic na vitória do Benfica em Vila do Conde, na última jornada do campeonato, não surpreenderam Bruno Lage, que garante que todos na equipa estão prontos para entrar e dar o melhor contributo.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o treinador do Benfica explicou que Weigl só demorou a afirmar-se na equipa porque precisou de um período de adaptação, como a maioria dos jogadores.

"O que acontece com o Julian [Weigl] é um processo de adaptação normal e receber da nossa parte toda a confiança. Um jovem chegar um país em que não domina nem a língua, nem o futebol, e de um momento para o outro triunfar não é fácil. Toda a gente precisa de um período de adaptação. A forma como o clube o recebeu e a forma como o colega se envolve dentro e fora de campo com os colegas permite uma adaptação que vai decorrendo dentro da normalidade", afirmou o treinador do Benfica.

Seferovic foi titular no início da época, mas depois perdeu o lugar para Carlos Vinícius. Frente ao Rio Ave, o titular foi Dyego Sousa. Seferovic entrou e fez um golo. Lage não estranha, nem se questiona sobre o estatuto de suplente do suíço:

"Qualquer um deles está pronto para ser titular. Satisfação enorme de ao longo da época ter sempre gente disponível para sair do banco para marcar golos e vencer o jogo. No início da época, tínhamos Vinícius a entrar e a marcar golos e vencer o jogo. Agora, temos Seferovic a entrar e a marcar golos para vencer o jogo. O melhor é o treinador ter gente competente e carácter que está sempre disponível para ajudar a equipa, comece no onze ou no banco. Todos eles estão prontos para ser titulares."

Reforço de inverno não desiludiu

Quem acabou por não ser decisivo em Vila do Conde foi Dyego Sousa, que foi titular mas não marcou, apesar de ter tido oportunidade para isso. Bruno Lage garante que o internacional português fez "exatamente tudo" o que lhe pediu.

"Estrategicamente, nós pretendíamos um jogador assim. Temos de saber as características dos nossos avançados. Seferovic e Vinícius têm ataque fantástico à profundidade. O Dyego o que tem muito bom? Segurar bola, outros terão de fazer o ataque à profundidade. Correu, pressionou, teve uma oportunidade muito boa. Estou muito satisfeito com o trabalho do Dyego e com a forma como ele entrou na equipa", enalteceu o técnico.

Bruno Lage fazia a antevisão do Benfica-Santa Clara, relativo à 28.ª jornada do campeonato e marcado para terça-feira, às 19h15. Arbitrado por João Pinheiro, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.