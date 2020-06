André Almeida regressa aos convocados do Benfica

André Almeida é a grande novidade nos convocados do Benfica para a receção ao Santa Clara. Bruno Lage convocou 23 jogadores, com destaque para o lateral-direito, que cumpriu castigo contra o Rio Ave.

As águias jogaram com uma linha defensiva alternativa no jogo em Vila do Conde, devido às lesões de Jardel e Grimaldo e o castigo de André Almeida.

O jovem Gonçalo Ramos mantém a confiança de Bruno Lage e volta a ser convocado pela segunda vez, assim como Zivkovic.

Jardel, com uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda, Grimaldo, com lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, e David Tavares, infetado com a Covid-19, são os elementos no boletim clínico.

Os convocados

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos e Zlobin

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares e Tomás Tavares

Médios: Zivkovic, Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Cervi, Florentino e Chiquinho

Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic, Vinícius, Dyego Sousa e Jota.