Sporting. Acuña e Vietto ainda lesionados

O Sporting iniciou, este domingo, sem os lesionados Acuña, Vietto e Luiz Phellype, a preparação do jogo com o Belenenses SAD, da 28.ª jornada da I liga de futebol, no qual procurará manter-se isolado no terceiro lugar da tabela.

Depois de dois dias de folga, que se seguiram ao triunfo por 2-0 sobre o Tondela, a equipa voltou aos treinos numa “sessão de trabalho exigente e com determinação e aplicação assinaláveis por parte de todo o grupo de trabalho”, refere uma nota divulgada na página oficial dos leões.

Fora das opções de Ruben Amorim continuam Marcos Acuña, que na véspera do jogo com o Tondela sofreu uma contusão óssea no pé esquerdo, Vietto, que se lesionou no jogo com o Paços de Ferreira, e Luiz Phellype, fora da competição desde janeiro.

O Sporting, que beneficiou do empate do Sporting de Braga na visita ao Famalicão para se isolar no terceiro lugar com mais dois pontos que a formação bracarense, volta a treinar na segunda-feira, às 10:00, na academia do clube, em Alcochete.

Os leões visitam na sexta-feira o Belenenses SAD, atualmente a jogar na Cidade do Futebol, em Oeiras, no encontro que encerra a 28.ª jornada da I liga, competição na qual Benfica e FC Porto seguem empatados na liderança, com 64 pontos.