Surfistas fazem homenagem a Pedro Lima no mar

A Associação Nacional de Surfistas fez um vídeo de homenagem a Pedro Lima, que morreu este sábado na Praia do Abano, em Cascais. O grupo de surfistas, no qual se encontrava Frederico Morais, único português no circuito mundial de surf, prestou homenagem ao ator, que era também surfista, formando uma roda na água. Houve aplausos e uma coroa de flores com mensagens dos atletas. Os surfistas estiveram reunidos este sábado na praia da Murtinheira, norte do Cabo Mondego, onde decorre a etapa inaugural da liga portuguesa de surf.

A competição tinha começado no Cabedelo, na Figueira da Foz, mas mudou-se para Coimbra devido às poucas ondas e pouco consistentes. A última publicação de Pedro Lima no Instagram mencionava o campeonato deste fim-de-semana. "A pouco e pouco o mundo vai acordando, a nossa vida vai voltando. Voltámos à vida juntos. O mundo precisa de nós todos agora. Com força, com amor, com paciência e sentindo que há sempre alguém para nos apoiar nos desafios", escreveu o ator e desportista, na quinta-feira.