Santuário de Fátima com 16 casos positivos de Covid-19

Veja também:

O Santuário de Fátima tem 16 colaboradores internos e externos, todos pertencentes ao coro, infetados com Covid-19. A informação é avançada pelo próprio Santuário através de um comunicado.

Segundo esta nota, o Santuário foi informado na sexta-feira que um colaborador estava infetado, tendo dado indicação de isolamento profilático a todos os que estiveram em contacto com esse colaborador. O Santuário avançou ainda com a realização de testes a todos os colaboradores internos e aos membros do coro.

"No sábado foram realizados 244 testes, dos quais resultaram 16 casos positivos e 228 negativos", lê-se no comunicado.

A nota adianta que "na próxima segunda-feira serão feitos os restantes, cerca de 70".

O mesmo comunicado refere ainda que os casos confirmados "têm ligação ao caso inicial, integram o coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos".

O Santuário de Fátima garante que mantém um "forte empenho pela saúde e segurança de todos quantos trabalham no Santuário e de todos os peregrinos que frequentam este lugar", apelando a "todos, colaboradores e peregrinos, que mantenham o cumprimento integral das regras de distanciamento social, bem como o uso de máscara, sempre que estiverem em espaços fechados e com muita gente".