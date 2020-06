​Reguengos de Monsaraz quer fechar escolas secundárias e pré-escolar após surto em lar

Veja também:

As escolas secundárias e o ensino pré-escolar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, podem vir a ser encerradas já esta segunda-feira. A notícia é avançada à Renascença pelo presidente da autarquia, depois de, no sábado, a autoridade local de saúde ter alertado que o surto num lar pode já estar na comunidade.

À Renascença, José Calixto explica que a decisão final vai ser tomada este domingo em nova reunião entre as autoridades locais e o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Seguro Sanchez, que coordena o combate à pandemia na região.

No sábado já houve uma reunião entre estas entidades e ficou decidido o encerramento dos estabelecimentos de ensino que sejam da responsabilidade de autarquia ou que sejam Instituições Particulares de Solidariedade Social.

O autarca adianta que esta tarde, consoante os testes que estão a ser feitos à comunidade, poderão ser anunciadas mais medidas de prevenção, “ao nível dos serviços sociais”.

O surto de Covid-19 detetado esta semana num lar de Reguengos de Monsaraz, registou 62 casos positivos, entre os quais 45 utentens e 17 funcionários.

Na última noite, três dos utentes infetados foram transportados "por prevenção" para o Hospital de Évora depois de apresentarem sintomas ligeiros como febre e permanecem em observação.