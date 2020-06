Coronavírus. Presidente da Câmara de Ovar quer cerca sanitária em Lisboa

O autarca recorda que "a 17/3 percebeu-se o cerco em Ovar. Era o único Município em contaminação comunitária. Depois todo o País passou a essa condição. Não fazia sentido fazer cercos. Entretanto tudo melhorou". Menos na região de Lisboa.

Portugal regista, este domingo, mais dois mortos relacionados com a covid-19 do que no sábado e mais 292 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). De acordo com a DGS, há a registar pelo menos 1.528 mortos associados à covid-19 em 38.841 casos confirmados de infeção.