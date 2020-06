Açores. PSD quer que Governo pague testes feitos por passageiros no continente

Veja também:

Os social-democratas das ilhas do Faial, Pico e São Jorge querem que o Governo Regional dos Açores assuma os custos dos testes à covid-19 “feitos no continente português pelos passageiros” com destino à região.

De acordo com o comunicado enviado hoje pela estrutura regional do PSD, as comissões políticas das ilhas do triângulo apoiam esta medida, que já tinha sido adiantada pelo líder regional, José Manuel Bolieiro, depois de uma notícia avançada pela Antena 1 ter referido que “o tempo de espera pelo resultado dos testes aos passageiros que desembarcam nas ‘gateways’ do triângulo (aeroportos do Faial e do Pico) será superior às 12 horas estabelecidas como tempo máximo para os aeroportos de Ponta Delgada e das Lajes”.

As estruturas de ilha lideradas por Carlos Ferreira (Faial), Marco Costa (Pico) e Paulo Silveira (São Jorge) consideram, ainda, “urgente a instalação efetiva do laboratório de análises na ilha do Faial, anunciada pelo Governo Regional dos Açores”.

Os sociais-democratas lembram que a secretária regional da Saúde “confirmou que a resposta nas ilhas em que o laboratório não está a funcionar será no melhor tempo possível, tendo em conta que é feita a recolha, que vai de avião para São Miguel ou Terceira, onde é realizado e depois comunicado o teste”.

“A situação cria maiores dificuldades às populações das ilhas do triângulo e ao seu tecido empresarial, assim como às Flores e ao Corvo, ilhas para as quais os aeroportos do Faial e do Pico são portas de entrada privilegiada no arquipélago”, consideraram.

Os líderes das estruturas do PSD nestas três ilhas apelam para que “as medidas do Governo possam ajudar à superação dessas contingências, e não sirvam para criar ainda maiores desigualdades no seio da região”.

Atualmente, quem viaja para a região deve apresentar um teste negativo à covid-19 feito nas 72 horas anteriores à chegada aos Açores, ou, em alternativa, submeter-se a um teste no momento do desembarque, pago pelo executivo regional.

Quem optar pela segunda opção deve aguardar o resultado em isolamento numa unidade hoteleira, e tem de se submeter a novos testes nos 5.º e 13.º dias de estadia.

Os Açores têm, atualmente, um caso ativo de covid-19, detetado no sábado, na Ilha Terceira.

Desde o início do surto, registaram-se, na região, 148 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 130 pessoas recuperaram e 16 morreram e uma, um militar que foi diagnosticado nos Açores a 10 de junho, regressou a Portugal continental.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 461 mil mortos e infetou mais de 8,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.528 pessoas das 38.841 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.