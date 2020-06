Coronavírus. Itália com mais 24 mortos e 224 infeções

Veja também:

A Itália registou 24 mortes ligadas à covid-19 e 224 infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informa a Proteção Civil italiana.

Quatro meses depois de se ter detetado o primeiro caso do novo coronavírus no país, a 21 de fevereiro na vila de Codogno, na Lombardia (norte), Itália conta com um total de 34.634 mortos entre 238.499 casos.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, os 224 casos representam o menor número de infeções da semana, embora também se tenham realizado muito menos testes do que nos dias anteriores.

Dos novos casos, 128 foram registados na Lombardia, onde ocorreram também 13 das mortes, seguida do Piamonte com 26 infeções e da Emília-Romanha com 23. Em sete regiões não foram registados novos casos.

O número total de positivos em Itália é agora de 20.972, menos 240 do que no sábado. Nos hospitais estão internadas com a doença 2.314 pessoas (menos 160 do que no dia anterior), incluindo 148 nos cuidados intensivos (menos quatro nas últimas 24 horas).

Um total de 18.510 infetados (88% dos positivos) está isolado sem sintomas ou sintomas ligeiros em suas casas ou outros locais.

Itália é o quarto país do mundo com mais vítimas mortais provocadas pela pandemia, atrás de Estados Unidos (119.719), Brasil (49.976) e Reino Unido (42.582).

Em Portugal, morreram 1.528 pessoas das 38.841 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 464 mil mortos e infetou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência France Presse.