O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, é campeão na Ucrânia.

A equipa consegue assim o tetracampeonato, sempre com técnico portugueses: três com Paulo Fonseca e um com Luís Castro.

Este sábado, o Shakhtar venceu o Oleksandriya, por 3-2, com golos de Taison e Tetê (2).

Com mais este triunfo, o campeão ucraniano passou a somar 71 pontos, mais 19 que o Dínamo Kiev (que tem menos um jogo), a cinco jornadas do fim.

Luís Castro, de 58 anos, chegou esta época ao Shakhtar, naquela que é a sua primeira experiência fora de Portugal. No currículo tem o título de campeão da Segunda Liga, pelo FC Porto B, em 2016.

Suspendeu a carreira de treinador durante sete anos em que assumiu o cargo de coordenador da formação do FC Porto.

Chegou a treinar a equipa principal dos dragões, de forma interina, curiosamente, para suceder a Paulo Fonseca, fazendo a ponte para Julen Lopetegui.

Em 2016/17 desvinculou-se do FC Porto, quando treinava a equipa B, e assumiu o comando do Rio Ave. Seguiram-se D. Chaves e Vitória de Guimarães, antes da viagem para a Ucrânia.

Além de Luís Castro, a equipa técnica do Shakhtar conta com os portugueses João Brandão, Filipe Celikkaya, António Ferreira, José Costa e Vítor Severino. O coordenador de scouting do clube é José Boto.