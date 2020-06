Inglaterra. Liverpool regressa a empatar

O Liverpool empatou 0-0 diante do Everton no dérbi de Merseyside no regresso da Premier League.

A partida da jornada 30 foi equilibrada e a melhor ocasião até foi do Everton, com Tom Davies a atirar ao poste.

André Gomes foi titular nesta partida contra o líder Liverpool.

Após este empate, os reds passam a somar 83 pontos, mais 23 que o Manchester City (que ainda não jogou). Já o Everton ocupa o 12.º lugar com 38 pontos.

O jogo, num estádio vazio, ficou marcado por uma homenagem a George Floyd, o norte-americano morto pela polícia nos Estados Unidos.