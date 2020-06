Calibrar a mensagem

Na semana em que Portugal se viu na lista negra europeia de países com reservas à entrada de viajantes está a mensagem passada pelos políticos e pela DGS desadequada? Estão os números de novos casos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo a ser acompanhados de um discurso público de desvalorização de riscos? A fase final da Liga dos Campeões em Lisboa encerra mais problemas que benefícios?

Nos dias em que a retórica oficial de sucesso no combate à pandemia sofreu um abalo exterior com a proibição específica da entrada em oito países – Dinamarca, Áustria, Chipre, Bulgária, Letónia, Lituânia, Estónia, Roménia, Grécia e República Checa, além das restrições globais de Hungria e Eslovénia – o governo português reagiu dizendo que a Europa deve comparar “com verdade”.



“Não podemos analisar o número de casos positivos sem ter em conta o número de testes que cada país realiza”, indicou António Costa, em conferência de imprensa, no Palácio de S.Bento. Dos países que proibiram a entrada “só o Chipre, a Estónia e a Letónia estão em melhores condições que Portugal”, insistiu o primeiro-ministro para quem “Áustria e República Checa apresentam um número de testes não comparável com Portugal”.

Já no discurso de quarta-feira, no anúncio da Champions em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa enquadrou as medidas na lógica da procura de turistas. O PR destacou “a transparência portuguesa” onde os casos aumentam com a subida da testagem.

Ainda assim, adequar a realidade à mensagem de responsabilidade a ser transmitida à opinião pública é o desafio para a reunião de quarta-feira, 24, dos políticos com os epidemiologistas

A resposta à pandemia, o Novo Banco e o Brasil de Bolsonaro são temas para a análise de Nuno Botelho, empresário e presidente da Associação Comercial do Porto, Manuel Carvalho da Silva , sociólogo professor da Universidade de Coimbra e José Pedro Teixeira Fernandes , cientista político e professor do ensino superior.