Novo provincial dos jesuítas pede coração aberto aos pobres

“Levar Deus até aos outros através da espiritualidade inaciana e mais concretamente através dos Exercícios Espirituais”, “caminhar junto aos pobres”, “acompanhar a juventude” e colaborar no cuidado da casa comum” são as quatro “preferências apostólicas” da Companhia de Jesus em Portugal. E foram enunciadas este sábado pelo novo provincial dos jesuítas, o padre Miguel Almeida, que tomou posse este sábado, no Colégio de S. João de Brito, em Lisboa.

“Caminhar junto aos pobres é difícil”, disse o padre Miguel Almeida, acrescentando não basta descarregar a consciência ao dar uma moeda a quem pede, mas interessa “ter um amigo pobre”. “Caminhar sozinho é mau! Geralmente perdemo-nos”, avisou.

Para o novo provincial dos jesuítas em Portugal, a opção pelo acompanhamento da juventude não tem por objetivo “ser uma Igreja jovem”, antes resulta da certeza de que a juventude é uma “altura da vida em que se tomam opções para a vida toda” e, por isso, é uma “obrigação” da Companhia de Jesus fazer com que os jovens sejam “bem acompanhados”.

Sobre o cuidado da casa comum, o padre Miguel Almeida referiu que fixar-se só na reciclagem do que sobra é “uma caricatura”, porque o que falta é mudar mentalidades.

“O que temos de reciclar é a nossa mentalidade, o nosso estilo de vida. Contribuir para isso seria uma grande graça que poderíamos acolher da parte de Deus, amando a criação, e levar aos outros”, afirmou.

O novo provincial da Companhia de Jesus em Portugal tomou posse, este sábado, numa “celebração restrita” por causa da pandemia do Covid-19, com apenas Jesuítas da região de Lisboa, alguns familiares do novo provincial e os colaboradores mais próximos.

Na homilia da Missa, o padre Miguel Almeida lembrou que “é no serviço às pessoas – que é para isso que a Igreja serve – que se encontra Jesus” e o “sentido da vida e da verdade”.

“Todos andamos à procura do sentido da vida e da busca da verdade, nós sabemos que o sentido e a verdade tem um nome que se chama Jesus, muita gente não sabe. Para nós é um privilégio”, afirmou.

O padre Miguel Almeida escolheu este sábado em que a Igreja Católica celebra o Imaculado Coração da Virgem Santa Maria para a sua posse e , durante a homilia, fez várias referências a Maria, referindo-a como a “mulher totalmente livre, por viver totalmente centrada em Jesus.” Partindo do Evangelho em que se relata a perda e o encontro menino Jesus, o novo Provincial afirmou também que, “quando perdemos Jesus, ficamos perdidos, perdemos o sentido da vida”. Nestas suas primeiras palavras à Companhia, sublinhou ainda o facto de Nossa Senhora “se afligir apenas com o que é afligível”, pedindo para ele e para os seus companheiros jesuítas essa mesma atitude reveladora da confiança. Por isso, disse que “gostava de ajudar os irmãos” a terem “todos um coração arrumado” para se afligirem “só com o que é afligível e procurarem “sempre a vontade de Deus” que é para isso que “são jesuítas, cristãos” e é para isso que vivem.

O padre Miguel Almeida sucede ao padre José Frazão Correia, que desempenhou o cargo durante seis anos e que, na Eucaristia desta sábado, revelou que ao logo deste anos aprendeu que “a autoridade, autoriza a ser livre” e é a “autoridade que convém aos companheiros” para que sirvam “melhor a missão, sem medo, sem caprichos, mas ao mesmo tempo com a ousadia e a coragem que vem do Evangelho”.

“A principal missão do provincial é cuidar do corpo. Não cuidar do corpo diante do espelho, mas do corpo que é a Companhia e a sua missão: Cuidar de cada membro e cuidar da alma e da missão deste corpo”, acrescentou o padre José Frazão Correia.