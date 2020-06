Mundo do espetáculo e do desporto "em choque" com a morte de Pedro Lima

As reações sucedem-se nas redes sociais. Atores, apresentadores, músicos e desportistas deixam uma última homenagem ao ator Pedro Lima, encontrado morto este sábado na praia do Abano, em Cascais.

Nomes do mundo do espetáculo como Herman José ou Fernanda Serrano, o surfista Tiago Pires, o escritor Valter Hugo Mãe e vários nomes da televisão, como Felipa Garnel, Iva Domingues, Cristina Ferreira ou Pedro Fernandes foram alguns dos que se despediram do ator.

Os amigos de Pedro Lima admitiram estar "sem palavras" e "em choque".