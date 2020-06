Mais um morto e 377 infetados com Covid-19 em Portugal. Há 12.407 casos ativos

Portugal regista este sábado mais um morto relacionado com a covid-19 do que na sexta-feira e mais 377 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.528 mortes relacionadas com a covid-19 e 38.841 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de sexta-feira, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,07%. Já os casos de infeção subiram 1%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.537 casos confirmados, mais 282 do que na sexta-feira.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 422 estão internadas, o mesmo número de sexta-feira. Há 70 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais três do que no dia anterior.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.096), seguido por Sintra (2.227), Vila Nova de Gaia (1.611), Loures (1.604), Amadora (1.405), Porto (1.363), Matosinhos (1.279) e Braga (1.238).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções (17.242) e de mortes (814).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 16.537 infeções e 435 mortos, a região Centro 247 óbitos e 3.966 caso confirmados, o Algarve 15 óbitos e 499 pessoas infetadas e o Alentejo dois mortos e 363 pessoas com covid-19.

Os Açores permanecem sem alterações no número de pessoas infetadas, com 143 casos e no número de mortes, 15, o mesmo se passando na Madeira, sem casos de óbitos e com 91 pessoas infetadas.

Segundo o boletim da DGS, do total de mortes registadas até hoje, 768 são mulheres e 760 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.027), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (294). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 138 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

A informação divulgada pela DGS indica que, do total de casos de infeção, 21.848 são mulheres e 16.993 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.509), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.239) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (6.113).

Segundo a DGS, 38% dos doentes apresentaram tosse, 28% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A aguardar o resultado laboratorial estão 1.771 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 30.852.

O boletim diário indica ainda que desde o dia 1 de janeiro Portugal registou 361.848 casos suspeitos e que há 24.906 casos recuperados.