Ator Pedro Lima encontrado morto em praia de Cascais

O ator Pedro Lima foi encontrado morto este sábado de manhã na praia do Abano, em Cascais. A notícia é avançada pela TVI, com quem mantinha uma estreita relação profissional.

A TVI lamenta a "partida inesperada e brutal", num "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos".



Ao que a Renascença apurou junto de fonte da PSP de Lisboa, as autoridades foram alertadas pelas 8h10 deste sábado para o desaparecimento do ator. Através do sinal de GPS do seu telefone, foi encontrado na Estrada do Guincho, junto à fortaleza, o carro do ator, sem qualquer sinal de assalto ou vandalismo.

A mesma fonte adianta que por volta das 10h40 a Polícia Marítima encontrou o corpo de Pedro Lima nas rochas.

O ator tinha 49 anos e tinha cinco filhos. Estava atualmente a gravar a novela “Amar Demais”, da TVI. No currículo conta com várias outras produções televisivas como "Todo o Tempo do Mundo", "Olhos de Água", "Super Pai", "Anjo Selvagem", "Inspector Max", "Fala-me de Amor", "Sentimentos", "Espírito Indomável", "A Única Mulher", "Massa Fresca" ou "A Herdeira".

Destacou-se também no teatro, com peças como "A Casa do Lago", "Proff" ou "À espera de Godot".

Em abril de 2015, esteve na Renascença para apresentar esta última peça.