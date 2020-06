Coronavírus. Itália regista mais 49 mortos

A Itália registou mais 49 óbitos e 262 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, adiantou a Proteção Civil italiana, na atualização diária do boletim epidemiológico da infeção provocada pelo novo coronavírus.

Os números deste sábado traduzem uma aparente estabilidade da pandemia no país, já que na sexta-feira tinham sido reportadas 47 mortes e 251 novas infeções.

Quatro meses depois de ter sido oficialmente detetado o primeiro caso em Itália, em 21 de fevereiro, na cidade de Codogno, na região da Lombardia, no norte do país, o total de vítimas relacionadas com a infeção pelo vírus SARS-CoV-2 ascende a 34.610.

Itália é o quarto país do mundo com mais vítimas mortais provocadas pela pandemia, atrás de Estados Unidos (119.131), Brasil (48.954) e Reino Unido (42.461).

Nos 262 casos confirmados nas últimas 24 horas, 165 ocorreram na Lombardia, a região que continua a ser o epicentro da doença no país e que também concentrou 23 das 49 mortes hoje anunciadas pelas autoridades transalpinas.

Paralelamente, o número total de pessoas infetadas é agora de 238.011.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 460 mil mortos e infetou mais de 8,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.