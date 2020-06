Brasil ultrapassa um milhão de casos e regista quase 49 mil mortos

Veja também:

O Ministério da Saúde brasileiro revelou que foram identificados mais 54.771 casos confirmados e que morreram mais 1.206 pessoas devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, levando o Brasil a ultrapassar a barreira do milhão de infetados (1.032.913) e a aproximar-se dos 49 mil óbitos (48.954).

Perto dos 55 mil contágios, o número diário de casos registado esta sexta-feira bate o recorde de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus num único dia no país sul-americano. O último recorde de infetados tinha sido registado na terça-feira, quando o país somou 34.918 novos casos de infeção.

Quanto aos recuperados, até ao momento, há registo de 507.200 pessoas curadas do novo vírus no Brasil. 476.759 encontram-se, atualmente, a receber acompanhamento médico.

Passados 114 dias desde que o país registou o primeiro caso, a tutela informa ainda que a pandemia já chegou a 85% dos municípios (4.742), que corresponde aos locais onde vivem cerca de 98% de toda a população brasileira.

Desta forma, o Brasil junta-se aos Estados Unidos da América (mais de 2.293 milhões) como os únicos países que ultrapassaram o milhão de pessoas diagnosticadas. Contudo, os números totais da Covid-19 no Brasil podem estar subnotificados, visto que o país continua a ser uma das nações que menos testa a sua população em todo o mundo.

O Brasil efetuou 11.032 exames por cada um milhão de habitantes, segundo o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.

O executivo brasileiro informou ainda que letalidade da Covid-19 no Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, desceu esta sexta-feira para os 4,7%.

O país sul-americano tem uma incidência de 23,3 mortes e 491,5 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas. São Paulo, epicentro da doença no país, concentra esta sexta-feira 211.658 pessoas diagnosticadas e 12.232 mortes.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 456 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.