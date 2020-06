O Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, é campeão na Ucrânia.

A equipa consegue assim o tetracampeonato, sempre com técnico portugueses: três com Paulo Fonseca e um com Luís Castro.

Este sábado, o Shakhtar venceu o Oleksandriya, por 3-2, com golos de Taison e Tetê (2).

Com mais este triunfo, o campeão ucraniano passou a somar 71 pontos, mais 19 que o Dínamo Kiev (que tem menos um jogo), a cinco jornadas do fim.