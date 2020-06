Morreu o escritor Carlos Ruiz Zafón, autor de "A Sombra do Vento"

O escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón, morreu esta sexta-feira, em Los Angeles, onde morava, anunciou a editora espanhola Planeta.

"Carlos Ruiz Zafón, Barcelona, 1964 - Los Angeles, 19 de junho de 2020", lê-se na página dedicada ao autor no portal da editora.

"Hoje é um dia muito triste para toda a equipa da Planeta, que conheceu e trabalhou com o escritor durante 20 anos, durante os quais se forjou uma amizade que transcende o profissional", lê-se no mesmo comunicado.

Zafón morreu mas continuará muito vivo "através dos seus livros", conclui a editora.

O escritor de "A Sombra do Vento" tinha 55 anos e lutava há dois anos contra um cancro do cólon, segundo a imprensa espanhola.

"O Jogo de Anjo" e "Cemitério dos Livros Esquecidos" são outras das suas obras, traduzidas em mais de 50 línguas.

A Renascença falou com o escritor em 2016 a propósito do seu livro “O Labirinto dos Espíritos”, uma obra que completa a tetralogia iniciada há 15 anos com “A Sombra do Vento”, e que o tornou num fenómeno de vendas mundial. Recorde a entrevista.