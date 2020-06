Treinador que descobriu Nuno Mendes recorda interesse de Benfica e FC Porto

Foi esse momento que levou Nuno Mendes até ao futebol, mas sem antes receber a autorização da mãe e com uma exigência, dada a distância, garantir o transporte de casa para os treinos e vice-versa.

Diogo Gonçalves tinha os seus 18 anos, quando na companhia de um primo que era professor de educação física, numa escola em Casal de Cambra, viu no recreio "um pequenote, com uma bola, e ninguém lha tirava".

Mas comecemos pelo ano de 2011, e pelos cerca de três meses que lançaram Nuno Mendes de um recreio numa escola em Casal de Cambra para a Academia do Sporting, em Alcochete.

"Nuno estás no topo. Agarra e é manteres-te lá em cima!", explica orgulhosamente Diogo Gonçalves em conversa com Bola Branca.

A mensagem manifestada a Nuno Mendes, no dia em que é oficializada a sua renovação e após estreia pela equipa principal do Sporting, surgiu numa conversa telefónica com um dos treinadores que descobriu a nova coqueluche leonina.

No dia em que completa 18 anos, e depois de se ter(...)

Conta Diogo Gonçalves que o agora lateral, era nessa altura um miúdo que se destacava dos restantes e que assumiu uma posição de "vagabundo em campo, um 10" que acabou por rapidamente chamar a atenção dos olheiros do Sporting. Explica o treinador que a ideia inicial era manter Nuno Mendes no FC O Despertar, e deixar para o final da temporada a sua ida para Alcochete. Contudo, o esquerdino deu nas vistas com Benfica e FC Porto a entrarem em ação.

"Quem chegou primeiro foi o Sporting. Logo de seguida o Benfica teve muito interesse e por último o FC Porto que aqui era o Dragon Force. Acho que o interesse destes dois clubes fez acelerar um bocado o processo. Porque a ideia era ver até final da época o que o Nuno podia render", explica o treinador que viu Nuno Mendes partir em dezembro para a Academia, em Alcochete.

O menino tímido que deixou o Despertar de Casal de Cambra cresceu na formação do Sporting e ontem estreou-se, na equipa principal, com uma excelente atuação perante o Tondela. Um momento que encheu de felicidade o jogador e o técnico que um dia, sentado numa escola com o primo, os dois treinadores, descobriram aquele que é o novo lateral lançado por Rúben Amorim.

"Ele é muito forte no um para um, tem um excelente cruzamento e desequilibra muito facilmente. Aparece muito bem na área e em zona de finalização. Ele é mais do que um lateral, um lateral mais ofensivo, em comparação com o Raphael Guerreiro, que também faz isto muito bem. Acho que tem tudo para correr bem", concretiza Diogo Gonçalves.