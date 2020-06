Tiago Fernandes. "Jovane está preparado para outros voos"

É o jogador do momento no Sporting. Jovane Cabral voltou a ser decisivo na vitória do Sporting sobre o Tondela por 2-0. Foi dele o primeiro golo dos leões, na transformação de um livre direto.

Jovane Cabral nasceu em Cabo Verde há 22 anos e chegou a Portugal e ao Sporting em 2016.



Em Alcochete foi recebido por Tiago Fernandes, que o treinou nos juniores, onde teve como missão educá-lo e ensiná-lo a ter regras e a ser um bom profissional.

Tiago Fernandes que chegou a treinar a equipa principal do Sporting, não está surpreendido com o momento de Jovane e lembra que, no verão de 2018, então como adjunto, disse a José Peseiro para o levar para o estágio de pré-temporada.

"Para mim não é surpresa o que está a acontecer. Já na altura [2018] tinha dito ao mister José Peseiro que o Jovane devia ir connosco para estágio e que já estava preparado para se impor na equipa principal do Sporting. Tem capacidades técnicas, táticas e físicas muito acima da média para um jovem como ele. Conheço-o desde os juniores do Sporting, chegou praticamente sem formação e sem regras. Deu-me muito prazer educá-lo e ensiná-lo a ser um bom profissional. Aprendeu rapidamente e foi uma grande valia na equipa", disse em entrevista a Bola Branca.

Cuidados com as lesões e a alimentação

Tiago Fernandes garante que Jovane está preparado para outros voos na carreira, mas considera indispensável um bom acompanhamento ao atleta.



"Sinto que é um jogador que está preparado para outros voos. Em termos físicos é o jogador mais potente que eu já treinei e hoje em dia, no futebol, essa capacidade é fundamental. Se tiver alguém que o acompanhe diariamente, o Jovane vai continuar bem. Há que ter cuidado com as lesões e a alimentação. Estou muito feliz por ele, é um miúdo fantástico e com uma família fantástica, também", acrescentou.

Jovane Cabral tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Cabo Verde ou Portugal?

Em Março de 2017, Jovane Cabral fez um jogo amigável pela seleção de Cabo Verde, mas depois decidiu esperar pela oportunidade de representar a seleção de Portugal.

Este foi um processo que foi acompanhado por Tiago Fernandes.

"Falámos muitas vezes sobre o assunto, o Jovane perguntou a minha opinião e eu disse-lhe que em Cabo Verde podia ser uma figura da seleção. Teria mais oportunidades do que na seleção portuguesa onde os extremos são de grande qualidade, como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafa ou Quaresma. Em Portugal, até podia nem ter qualquer oportunidade. Mas disse-lhe que devia seguir o coração e a consciência porque, na minha opinião, o Jovane tem valor para jogar nas duas seleções", concluiu.