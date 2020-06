Nuno Mendes renova pelo Sporting e fica com cláusula de 45 milhões

Em menos de 24 horas, Nuno Mendes estreou-se a titular pelo Sporting e renovou contrato com o clube, por mais três épocas, até junho de 2025. O lateral-esquerdo fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O acordo ficou selado logo após o final do jogo com o Tondela (2-0) e foi anunciado esta sexta-feira, dia em que o jogador completa 18 anos.

Utilizado por Marcel Keizer na pré-época, Nuno Mendes jogou pelos sub-23 e pelos juniores até à chegada de Rúben Amorim. O treinador lançou-o na I Liga durante a partida com o Paços de Ferreira e, face à ausência de Acuña, lesionado, lançou-o no 11 inicial frente ao Tondela.

A exibição do lateral foi muito elogiada pela crítica e Rúben Amorim também reconheceu o bom desempenho do jogador: "O Nuno Mendes fez um jogo bastante bom. O Mathieu ajudou-o muito. Esteve muito bem fisicamente e não acusou a estreia. Normalmente começam a quebrar nos últimos minutos, mas ele fez o corredor todo com personalidade".

Depois de renovar com Eduardo Quaresma, central de 18 anos promovido a titular nas últimas partidas, o Sporting prossegue a estratégia de preservação dos jovens da formação. Quaresma, tal como Nuno Mendes, estendeu o contrato até 2025 e ficou com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.