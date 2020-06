​Alvalade respira melhor

Havia uma certa expectativa em relação ao jogo de ontem à noite no seu estádio depois de o Sporting ali ter vencido com alguma dificuldade o Paços de Ferreira, e realizado então uma exibição pouco convincente. Considerámos até, no rescaldo desse encontro, que a síndrome de Alvalade parecia estar de regresso, o que não deixava de ser de mau augúrio para um clube necessitado de procurar vida nova e libertar-se de preocupações.



Tendo também em atenção a necessidade de pontuar para se afastar, ainda que provisoriamente, do Sporting de Braga na luta pelo terceiro lugar, cabia aos leões concentrarem-se nesse objetivo, juntando-lhe ainda a necessidade de produzir um jogo de melhor qualidade.

Felizmente para o Sporting, esses objetivos foram alcançados, pois não só aconteceu a almejada vitória, como a mesma foi alcançada mercê daquela que terá sido a sua melhor exibição neste período de reatamento e que já lhe permitiu a obtenção de sete pontos em nove possíveis.

E, falando em pontos, cabe recordar que, nas mesmas circunstâncias, o Benfica conquistou cinco, enquanto o Porto não foi além de quatro e o Braga ainda está em branco, antes do encontro de logo à noite, no sempre difícil estádio do Famalicão.

Com sete jornadas para disputar ainda muito pode acontecer.

E continuaremos a ter certamente surpresas, tantas como aquelas com que nos temos deparado até aqui.