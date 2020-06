D. José Ornelas: "Não somos um país cristão"

No quadro da pandemia que o país e o mundo atravessam, D. José Ornelas sublinha que "a União Europeia não pode ser apenas para os mais potentes e deixar de lado os mais fragilizados" e sobre outro dos assuntos do momento, a eutnásia, o presidente da CEP entende que discuti-la "é um murro estômago".

"A Igreja vai ser sempre isto: ter um sonho e querer realizá-lo", defende o prelado madeirense, argumentando: "A fé é uma forma de viver que nos faz interpretar as coisas. Primeiro, na realidade do mundo onde vivemos. Eu não vivo em mundos ideais. O mundo novo tem de nascer dentro de mim. Tenho de sonhá-lo. Os profetas viram esse mundo."

Parabéns pela eleição para presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. O que significa para si esta eleição?

Primeiro, foi uma confusão… (risos) Saber como vai ser conjugar a diocese com mais este trabalho... Sem dramatizar nada, é evidente que vai exigir uma certa ginástica.

É uma dupla responsabilidade…

Sou bispo da quarta diocese maior do país, em termos populacionais. É uma diocese que me fascina e com a qual me identifico muito bem. É nessa qualidade também que me é pedido para ser presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Não existe um bispo que cai do céu para ser presidente da CEP. Os outros colegas que podiam ser hipótese também estão igualmente assoberbados de trabalho.

Tem algum significado particular o facto de Setúbal ser uma diocese periférica, ou assim considerada?

Não sei, acho que não é Setúbal que fica em evidência. O que fica em evidência é a Conferência Episcopal. Neste momento, é uma ideia que tem de me entrar na cabeça, ou seja, passar a olhar para a igreja em Portugal de uma forma global. Estas duas dimensões têm de ser sempre conjugadas, mas isso é muito importante no ser Igreja. Quando eu penso na minha diocese, não posso pensar em Setúbal como se fosse a Igreja, ela é uma das Igrejas da Igreja Universal. Mas não posso deixar de pensar que sou da Igreja de Setúbal e com ela estou identificado. Estas coisas não entram em contradição. São dois níveis que se juntam para formar a rede que somos.