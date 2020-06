Proibição de entradas a partir de Portugal. Costa não está preocupado com a "imagem internacional"

António Costa disse que não está preocupado com a imagem de Portugal devido a este bloqeuio de entradas de viajantes a partir do território nacional. “Para ser sincero não estou muito preocupado com isso".

Já em relação aos critérios encontrados para restringir as entradas num conjunto de países, a “Nós temos que saber como comparamos os dados em termos internacionais. Há uma matéria fundamental por uma questão de transparência: é que não podemos comparar o número de casos positivos ou negativos, sem ter em conta o número de testes que cada país realiza", disse o primeiro-mnistro.

O líder do Governo sublinha ainda que não se podes deixar de ter em conta "o peso do número de casos positivos em função do número de testes realizados" e não podemos deixar de olhar "para a gravidade maior ou menor da situação em função da capacidade de resposta do Sistema de Saúde”.

Para António Costa, o conjunto de países que revelaram reservas em relação às viagens oriundas de Portugal, só o Chipre, a Estónia e a Letónia estão em melhores condições que Portugal nestes três critérios.

“Por exemplo, a Áustria e a República Checa tem um numero de testes de tal forma inferior a Portugal que os dados deles não são verdadeiramente comparáveis com os dados de Portugal”, disse. A Dinamarca e a Lituânia, acrescentou, tem uma taxa de letalidade muitíssimo superior à portuguesa.

“Finalmente, a Bulgária, a Grécia e a Polónia, que têm não só muito menos testes como a taxa de mortalidade superior à portuguesa. Portanto não basta olhar para o número de casos que existem. O que acho que é absolutamente decisivo é que tenhamos todos critérios objetivos. E não vamos deixar e fazer o que é preciso em termos de saúde pública”.