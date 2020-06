Ordem dos Médicos avisa que não vai colaborar para que a eutanásia seja uma realidade

A missiva com oito páginas explica em 26 pontos os motivos da Ordem. Segundo o bastonário, a morte medicamente assistida vai contra a ética e a deontologia dos clínicos e que não vai integrar comissões ou indicar médicos para participar em processos de fim de vida deste tipo.

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República e ao presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, com conhecimento ao Presidente da República, na qual Miguel Guimarães arrasa a intenção de legalizar qualquer forma de morte assistida.

A Ordem dos Médicos avisou o Parlamento que vai recusar participar em qualquer fase do processo da instituição de eutanásia ou ajuda ao suicídio, ainda que a lei venha a ser aprovada em Portugal.

“O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos INFORMA Vossas Excelências que se recusará a indicar ou nomear médico(s) para qualquer comissão que a legislação preveja e/ou a praticar qualquer tipo de acto do qual resulte uma colaboração e/ou participação, directa ou indirecta, da Ordem dos Médicos em procedimentos preparatórios e/ou de execução de actos de “antecipação da morte a pedido” ou da “morte medicamente assistida”, na vertente da “eutanásia” e da ajuda ao suicídio”, cita o jornal “Público” que teve acesso à carta.

Miguel Guimarães lembra que “as competências e responsabilidades que se pretendem atribuir aos médicos”, através de uma comissão onde estarão também um enfermeiro, dois juristas e um especialista em bioética, “violam as leges artis, a ética e a deontologia médicas”.

Também é citada a Constituição da República Portuguesa para lembrar que Portugal é um “Estado de Direito, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e onde todos têm o direito de resistir a quaisquer ordens que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias.

A carta foi recebida no gabinete de Ferro Rodrigues no mesmo dia em que este recebeu a iniciativa popular de referendo #simavida com mais de 95 mil assinaturas que propõe ao Parlamento a realização de uma consulta aos portugueses sobre “a (des)penalização da morte a pedido”.



Os projetos de lei que despenalizam a morte medicamente assistida foram aprovados na generalidade no Parlamento, em fevereiro, e estão nesta altura em fase de discussão na especialidade.

Em declarações esta quinta-feira à Renascença, Miguel Oliveira da Silva, antigo presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, disse acreditar que os deputados podem aprovar a realização de um referendo à eutanásia.