Morte de médico por Covid. Bastonário quer que seja criada reserva de máscaras, batas e toucas

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Bastonário da Ordem dos Médicos volta a apelar ao Ministério de Saúde que reforce os equipamentos de proteção individual nos hospitais e quer uma reserva de máscaras, toucas e batas. A reivindicação vem na sequência da primeira morte de um profissional de saúde no país. Um médico morreu vítima de Covid-19, e estava internado nos cuidados intensivos do hospital de S. José em Lisboa há mais de um mês. O clínico de 68 anos, terá sido infetado por um colega. Miguel Guimarães diz que a falta de equipamentos de proteção individual poderá não ter sido o motivo para a morte do médico do hospital Curry Cabral, mas assegura que as queixas continuam a existir.

“Ainda ontem tive uma queixa de um médico de um hospital central porque estavam a precisar de toucas e batas”, avança à Renascença. O mesmo responsável diz que “o que se gasta de máscaras para nos protegermos uns aos outros é um volume maior do que as pessoas imaginam”. “Para termos uma boa reserva precisamos de muitos milhões de máscaras, batas e toucas. Precisamos de muitos milhões de unidades. Ninguém perdoaria ao Ministério da Saúde se esta reserva não estivesse feita dentro de muito pouco tempo”, remata. Na mesma linha, o Sindicato Independente dos Médicos apela ao Ministério da Saúde para que todos os profissionais sejam testados, incluindo aqueles que não apresentam sintomas.

À Renascença Jorge Roque da Cunha reafirma a importância de haver uma testagem generalizada para que os profissionais de saúde não sejam um perigo para colegas ou utentes. “É essencial que o Ministério da Saúde proteja os seus profissionais, e que cesse a descriminação que existe em relação aos testes que são feitos aos profissionais de saúde. Só quando existem sintomas depois de contatos é que se fazem testes”, revela. Roque da Cunha diz que isso além de pôr em risco “os nossos profissionais, põe em risco os nossos doentes”. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos garante ainda que o número de médicos infetados já ultrapassa os 600, um número superior aos 500 médicos infetados que o Ministério da Saúde mantém há três semanas. Entretanto, o Ministério da Saúde já veio lamentar a morte do médico. Na página da internet do Serviço Nacional de Saúde, o ministério de Marta Temido, endereçou os votos de pesar à família e aos amigos do profissional.