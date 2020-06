Criança de seis anos salva por cacilheiro perto do Barreiro

Uma menina de seis anos foi resgatada por um cacilheiro no Barreiro, que fazia a ligação entre as duas margens do Tejo.

A criança estava a brincar com uma bóia na praia da Alburrica, quando foi levada pela corrente para o canal de navegação. O incidente aconteceu quinta-feira, pouco depois das 19h00, segundo disse fonte da polícia marítima à Renascença.

Os dois nadadores-salvadores que se encontravam na praia ajudaram no socorro à criança e à mãe que, entretanto, procurou alcançar a filha. Mas os quatro acabaram por ser recolhidos pelo cacilheiro.

A criança e a mãe foram transportadas para o Hospital do Barreiro apenas por precaução.