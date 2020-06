Covid-19 por concelho. Lisboa ultrapassa os três mil infetados e há novas entradas na lista

Veja também:

Dados divulgados esta sexta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 239 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Vila do Bispo (4 casos) e Monchique (3 casos), dois municípios do distrito de Faro, e Tabuaço (3 casos), concelho do distrito de Viseu, juntam-se à lista da DGS.

Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas, registaram-se 375 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de 342 novos infetados. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência".

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.