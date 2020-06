​Covid-19 em Lagos. Governo quer indemnizações dos promotores do evento de Odiáxere

O Ministério da Justiça anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que a ministra Francisca Van Dunem solicitou à Procuradoria-Geral da República a intervenção do Ministério Público para, em representação do Estado, “instaurar ações indemnizatórias contra os promotores do evento de Odiáxere”, em Lagos.

O número de infetados com covid-19 relacionados com a festa ilegal em Lagos subiu para 90, incluindo crianças, atualizou esta sexta-feira a delegada regional de saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro. Segundo a responsável, os casos são maioritariamente de residentes no concelho.

No balanço anterior, a delegada de saúde admitiu que o total de infetados poderia chegar aos 100.

A festa, organizada no fim de semana passado com cerca de 200 pessoas, está a ser investigada pela GNR, noticiou o "Correio da Manhã".

As autoridades já ouviram o promotor do evento e investigam um possível crime de negligência. Atualmente a lei proíbe ajuntamentos com mais de 20 pessoas.