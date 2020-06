Colégios pedem regime de exceção para alunos que faltem aos exames de julho

Veja também:

Os colégios querem que os alunos que falhem os exames da primeira fase, por estarem infetados com Covid-19, não sejam prejudicados no concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Numa carta que segue, esta sexta-feira, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Associação Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), pede um regime de exceção.

À Renascença, o diretor-executivo das AEEP defende que “deveria ser permitido, que quando a causa para a não realização de exame seja a infeção por Covid, os alunos possam ainda assim candidatar-se na primeira fase, com provas feitas na segunda”.

Rodrigo Queiroz e Melo entende que este pedido se justifica “nesta altura excecional”, para que os alunos não sejam prejudicados pela pandemia.

A primeira fase dos exames nacionais decorre entre os dias 6 e 23 de julho. As pautas são afixadas no dia 3 de agosto e as candidaturas ao ensino superior decorrem de 7 a 23 de agosto,

Já a segunda fase de candidatura, decorre entre 28 de setembro e 8 de outubro e a terceira fase, de 22 de outubro a 26 de outubro, O calendário sofreu ajustes, depois do adiamento dos exames nacionais, na sequência da pandemia.