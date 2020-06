​Cartões para rastreio em voos entraram esta sexta-feira em circulação, garante ministra

Os único controlo, até agora, a ser feito era o da medição da temperatura à saída do aeroporto.

Na última semana, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão a trabalhar numa solução informática para substituir estes cartões em papel - no entanto, a ministra não avançou ainda uma data para a entrada em funcionamento desta solução “muito mais fácil e agradável”.

A medida tem caráter “transversal”, disse Marta Temido, explicando que o apuramento da informação, para já, será feito em suporte de papel, sem qualquer escolha em função da proveniência do voo.

Os “Patient Location Cards” (cartões de localização do paciente), cartões elaborados para fazer o rastreio de contactos entre os passageiros que chegam e partem dos aeroportos nacionais, já foram distribuídos pelos voos que partiram esta sexta-feira de Lisboa e serão seguidamente distribuídos pelos voos que partirão dos outros aeroportos nacionais.

Questionada acerca de possíveis restrições, em Portugal, à entrada de cidadãos de outros países - tal como outros países estão a proibir a entrada de portugueses - a ministra disse apenas que "eventualmente outras medidas poderão ser tomadas mas isso será sempre feito em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa lógica coordenada e de reciprocidade com outros países com os quais nos relacionamos".

Esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros considerou que alguns Estados-membros da União Europeia mantiveram restrições às ligações aéreas entre países europeus "ao arrepio" das decisões de Bruxelas, advertindo que Portugal "reserva-se o direito de aplicar o princípio da reciprocidade".