Balanço DGS. Mais três mortos e 375 infetados nas últimas 24 horas

O relatório diário da Direção-Geral da Saúde revela que Portugal regista 1527 óbitos (mais três em 24 horas) e 38464 casos positivos pelo novo coronavírus (375 novos casos).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria dos novos casos, esta sexta-feira são mais 284 infetados. Esta zona do país vale 76% das novas infecções.

Os restantes novos casos dividiram-se por outras regiões: o Algarve (mais 32), o Norte (mais 28), o Centro (mais 21), o Alentejo (mais nove) e a Madeira, voltou a detetar um caso novo de infeção subindo o número total de infetados no arquipélago, desde o início do surto, para 91.



As vítimas mortais ocorreram uma na região centro e as outras duas em Lisboa e Vale do Tejo. O boletim mostra que há mais 467 pacientes recuperados, num total de 24.477.

Na comparação do dia de ontem há mais seis doentes internados (num total de 422), e o mesmo número de doentes nos cuidados intensivos (67).