À descoberta da cidade escondida. Futuro das Termas Romanas de Évora passa pela musealização

É o sítio arqueológico mais importante da cidade de Évora, dizem os especialistas. As Termas Romanas foram descobertas no inicio dos anos 90 do séc. XX, aquando das escavações arqueológicas na parte mais antiga do edifício da Câmara Municipal, no coração da cidade.

O José Rui Santos é o arqueólogo que coordena mais uma campanha de escavações arqueológicas. O que temos aqui?



Bem, isto é, o culminar de um projeto que teve inicio em 1989, aquando da descoberta do Laconicum (banhos quentes). Nessa altura, o edifício da Câmara entrou em obras para se construir um bar e, por acaso, encontrou-se esta peça de singular importância, que é o ex-libris dos banhos públicos romanos da cidade de Évora. Integrado num projeto mais vasto de requalificação das termas, cujo objetivo final é musealizar, tornar o espaço visitável de uma forma dinâmica, foi decidido realizar uma escavação arqueológica de larga escala. Desde os anos 90 que tudo estava parado e decidimos recomeçar a escavação, mas, agora, para a totalidade do espaço. Isto, só por si, revolucionou a forma como nós podemos ver, agora, as termas.

De que forma?

Olhe, descobrimos uma nova sala, descobrimos várias peças arquitetónicas de grande importância, também um espólio móvel considerável, digamos assim, algumas peças com interesse singular e tivemos, nós próprios, grandes surpresas. Onde pensávamos estar o chão, encontramos silharia e encontramos estratigrafia, através da qual, conseguimos obter melhores respostas sobre a forma como funcionou este espaço. Olhamos para ele de forma pluri-cronológica e não apenas como termas romanas.

É um espaço que foi fundado pelos romanos, no séc. I e que, em determinado momento, ainda estamos a averiguar, mas pensamos que no século IV, foi votado ao abandono, ainda que possa ter sido utilizado por outras gentes. Sabemos, por exemplo, que há uma torre que encaixa por cima do Laconicum, há estratigrafia que nos consegue mostrar os séculos de ocupação islâmica da cidade, portanto, estamos a falar de uma cultura mais ou menos exótica que aqui chega no século VIII, e sabemos isso devido às escavações passadas, com a descoberta da Natatio, a grande piscina ao ar livre, através de uma enorme camada estratigráfica de peças islâmicas.

Neste momento, o que se está, exatamente, a fazer?

Para já, estamos na fase de terminar a escavação e a preparar uma ação de consolidação das próprias estruturas. Isto acontecerá, provavelmente, através de adjudicação que o município de Évora fará no exterior.

É um trabalho muito importante para garantir a solidez das estruturas, na perspetiva futura da musealização. Por outro lado, estamos também a fazer o estudo arquitetónico de todo o espaço, para podermos apresentar certezas, quer académicas, quer cientificas, sobre tudo aquilo que aqui encontramos e, assim, canalizar essa informação para o grande publico, numa fase posterior.

É uma fase de interpretação, de discussão, e pensamos também efetuar a recriação em 3D, além do o estudo do espólio móvel e da estratigrafia. Creio que será feito, também, em colaboração com a Universidade de Évora, um estudo arqueométrico, para conseguirmos retirar o máximo de informação sobre diferentes temas. Por exemplo, sobre as camadas de cinza que encontrámos na zona do Praefurnium (espaço onde se queimaria a lenha para os banhos), dando-nos a possibilidade de as datar e perceber o tipo de material que aqui era queimado. Já que falei na Universidade de Évora, aproveito para dizer que esta intervenção arqueológica teve a colaboração, muito importante, dos seus alunos que um dia, vão enveredar pela arqueologia.

Já que falou nesse estudo arquitetónico, pergunto agora ao arquiteto Ricardo Sarmento que estudo é este e o que já é possível avançar?

Então, enquanto se vai fazendo a escavação do local, faz-se, em simultâneo, a interpretação e a análise daquilo que está a ser encontrado. Posso dizer-lhe que fizemos três grandes descobertas e que mudam três campos do estudo desta escavação.

O primeiro, é a cronologia. Pensava-se que este edifício tinha sido fundado apenas no século II, mas encontramos um conjunto de silhares almofadados que nos dá a certeza absoluta que foi fundado no inicio do século I, para além de uma série de alterações de diferentes fases construtivas dentro do período romano, que este edifício teve.

O segundo campo, é ao nível da planta e da organização que o edifício tinha. A sua dimensão, permite-nos ter uma abordagem muito diferente daquilo que eram as termas ao nível de organização espacial, de como funcionava e, como tal, é uma função muito importante.

Quanto ao terceiro campo prende-se com a dimensão e a função que certas zonas tinham. A terceira grande descoberta desta intervenção, é um conjunto de arcadas que faziam a estrutura em pórtico de uma dimensão monumental, revelando que este edifício teve uma nobreza e proporção muito além do que se estava à espera, inclusive, para uma cidade da dimensão que Évora teria. É esse trabalho que temos estado a desenvolver.

Ricardo, é um trabalho que acompanha desde o inicio, seguramente, com um nível de aprendizagem muito elevado?

Tenho aprendido imenso, quer com a parte da escavação, quer com a parte da análise. É uma grande aprendizagem, pois nunca sabemos o que vamos descobrir no metro a seguir. Desde que começamos, a interpretação que tínhamos, até à fase em que estamos agora, já houve muitas alterações. Descobrimos algo, pensávamos que era de uma forma, mas depois apareceu um novo objeto e mudou tudo, ou então reforçou aquilo que já tínhamos. É desafiante, pois quase todos os dias temos que repensar a interpretação que já existia, além de que nos permite ir solidificando o conhecimento, para podermos chegar ao final com resultados concretos. Não iremos conseguir ter todas as respostas, naturalmente, mas já temos um conjunto de informações com um grande grau de certeza que iremos divulgar no futuro.