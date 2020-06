Secretária-adjunta de Estado demite-se em protesto contra gestão de Trump

A secretária-adjunta do Departamento de Estado para os Assuntos Legislativos demitiu-se na quinta-feira, em protesto contra a forma como o Presidente dos Estados Unidos tem gerido as manifestações antirracismo no país.

“Os comentários e as ações do Presidente em torno da injustiça racial e dos negros americanos contrariam drasticamente os meus valores e convicções fundamentais”, escreveu Mary Elizabeth Taylor na carta de demissão, citada pelo jornal "Washington Post".