Vitória de Guimarães empata e não aproveita deslize do Rio Ave

O Vitória de Guimarães não foi além de um empate no dérbi contra o Moreirense, a um golo, esta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques.

Pêpê abriu o marcador, de grande penalidade, aos 34 minutos de jogo. Gabrielzinho, já na segunda parte, empatou com um remate colocado, aos 53 minutos.

Florent, lateral do Vitória, ainda foi expulso por acumulação de amarelos aos 97 minutos, num jogo que teve nove minutos de descontos.

Em caso de vitória, a equipa de Ivo Vieira subiria ao sexto lugar e ultrapassaria o Rio Ave, que perdeu contra o Benfica, nesta jornada. O empate coloca a formação vimaranense com 40 pontos, menos um do que o Rio Ave, e a três do Famalicão, que ainda não jogou.

Já o Moreirense caminha a passos de gigante para a manutenção e ocupa a 10ª posição, com 34 pontos.