Liga e clubes preparam próxima temporada da II Liga

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, esteve reunido esta sexta-feira com os clubes da II Liga para arrancar a preparação para a próxima temporada, depois da presente época não ter sido retomada devido à Covid-19.

"Esta reunião teve início às 12 horas e permitiu a abordagem de vários temas, importantes para o futuro das Sociedades Desportivas, mas serviu, acima de tudo, para dar o pontapé de saída oficial no arranque dos trabalhos da época 2020-21", pode ler-se, no comunicado da Liga.

A Liga de Clubes apresentou aos clubes o Plano de Contingência da Direção-Geral de Saúde para a época 2020-21, no que ao Covid-19 diz respeito, falaram da rebrandização dos estádios da II Liga e analisaram os quadros competitivos do Futebol Profissional.

A reunião decorreu a pedido de Pedro Proença de forma a apoiar os clubes de uma divisão que não foi retomada, por ordem do governo, devido à Covid-19.

No final da reunião, António Gaspar Dias, Presidente do Penafiel, em declarações aos meios da liga, disse que a reunião serviu "para debater assuntos importantes da II Liga, e do futebol português".

Já segundo o presidente do CD Mafra, José Cristo, "as discussões aqui tidas são muito importantes para que possam, depois, ser colocadas em prática." “Estas reuniões dão um sinal de união, pois se estivermos todos unidos, conseguiremos mais para o futebol", frisou.

Horácio Bastos, presidente da UD Oliveirense, salientou a importância da realização deste encontro promovido pela Liga, uma instituição serve "para agregar os clubes”. “É isso que tem feito e espero que continue a fazê-lo", concluiu.