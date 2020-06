Liga dos Campeões em Lisboa. "E já agora, a II Liga?", questiona treinador do Feirense

O treinador do Feirense manifesta incompreensão relativamente a duas situações em que identifica dois pesos e duas medidas. Lisboa vai receber a final a oito da Liga dos Campeões, Porto e Guimarães poderão receber jogos da 2.ª mão dos oitavos de final, mas no mesmo país foi determinado que não havia condições para completar as dez jornadas em falta da II Liga.

A II Liga não foi retomada, depois das autoridades governamentais, sanitárias e desportivas terem concluído que, devido à pandemia, não havia condições organizativas para completar o campeonato.

"São tantas as incoerências, as contradições, que aquele velho ditado assenta que nem uma luva: apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo", criticou o treinador do Feirense.

Com o fim prematuro do campeonato, a Liga decidiu promover ao escalão principal, pela via administrativa, os dois melhores classificados: Nacional e Farense. O Feirense era terceiro classificado, a seis pontos da zona de subida.

Casa Pia e Cova da Piedade foram despromovidos ao Campeonato de Portugal. Os três clubes tentam reverter a decisão pela via jurídica.