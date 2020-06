Jornada 27 da I Liga fecha com vista para a Europa

O Sporting de Braga, que está em quarto, com 46 pontos, vai tentar alcançar o Sporting (49), que venceu o Tondela por 2-0, enquanto o Famalicão está em quinto, com 43.

O Famalicão recebe o Sporting de Braga, esta sexta-feira, no jogo de encerramento da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida entre duas equipas separadas por três pontos no campeonato.

A partida está agendada para as 21h15, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por Hugo Miguel. O árbitro inicialmente nomeado era Fábio Veríssimo, mas o Conselho de Arbitragem procedeu à alteração, depois de Veríssimo ter testado positivo à Covid-19 .

O Famalicão não perde há quatro jogos e é a única equipa que venceu as duas partidas após a retoma do campeonato, enquanto o Sporting de Braga perdeu as duas últimas partidas e ainda não venceu neste regresso à competição.

Dérbi de Guimarães, com Vitória a olhar para a Europa

No outro jogo do dia, o Vitória de Guimarães, que está em sétimo, com 39 pontos, vai receber o Moreirense, que é 10.º, com 33.



O Vitória, que empatou os dois jogos após a retoma, procura manter-se ligado ao comboio europeu. A equipa de Ivo Vieira está no 7.º posto, a quatro pontos do 5.º lugar, o último de acesso às competições da UEFA.

Um triunfo, esta noite, no dérbi de Guimarães, permitiria ao Vitória ultrapassar o Rio Ave no 6.º lugar e assistir tranquilamento ao desafio entre os dois adversários diretos, Famalicão e Braga.

O Moreirense, com uma vitória e uma derrota nos dois últimos jogos, está no 10.º posto, com 33 pontos, e se vencer ultrapassa o Vitória.

O jogo está marcado para as 19h00, no Estádio D. Afonso Henriques, e será dirigido por João Pinheiro.

Com triunfo por 2-1 em casa do Rio Ave, na quarta-feira, o Benfica conquistou a primeira vitória após a paragem pela Covid-19 e apanhou o FC Porto na liderança da I Liga, depois de os dragões empatarem (0-0) em casa do lanterna vermelha Desportivo das Aves