FC Porto-Boavista mantém-se na véspera de São João

O dérbi entre FC Porto e Boavista vai mesmo jogar-se a 23 de junho, véspera de São João, apesar da vontade dos presidentes das câmaras de Porto e Vila Nova de Gaia.

A vontade dos autarcas levou a que se realizasse, esta sexta-feira, uma reunião entre Liga Portugal, PSP, Câmara do Porto, Álvaro Braga Júnior, presidente da SAD do Boavista, e Luís Gonçalves, diretor-geral da SAD do futebol.

O dérbi mantém a data e todas as partes fazem o apelo para que se mantenha os comportamentos cívicos. "A PSP manifestou o seu empenho na implementação de todas as estratégias de segurança necessárias para que o evento decorra dentro da normalidade. A Liga Portugal, o FC Porto, Boavista FC, CM Porto e PSP reforçam, uma vez mais, o apelo ao comportamento cívico dos adeptos, de forma a que mantenham a normalidade que se tem verificado até agora nas jornadas já realizadas".

"Todas as entidades reiteram o pedido para que não existam aglomerações nas imediações do estádio, hotéis e centros desportivos, de forma a que possam ser cumpridas as diretrizes impostas pela DGS", pode ler-se.

De resto, Boavista e FC Porto já tinham anunciado publicamente a vontade de manter a data do dérbi.

"Uma reunião que é pró-forma, porque vamos jogar na terça-feira, seguramente. O jogo foi marcado pela Liga com o acordo das duas sociedades e autorização da PSP. Surpreende-me que tendo sido divulgado o calendário há um mês venham agora colocar problemas. O calendário está esmagado, obrigando as equipas a uma grande exigência física, não me parece que possa haver qualquer adiamento, nem razão isso. Infelizmente não haverá São João nem público nos estádios", disse Álvaro Braga Júnior.

Já o FC Porto reagiu através da sua "newsletter" oficial: "Sempre que se pensa que é difícil inventar um novo tipo de episódios insólitos no futebol português, surge logo um novo e muito original. Há quase um mês, a 22 de maio, foi divulgado o calendário das últimas dez jornadas do campeonato. Todos os que o consultaram repararam que o dérbi entre o FC Porto e o Boavista tinha sido agendado para 23 de junho, na noite de São João. Passaram várias semanas e ninguém viu qualquer problema".