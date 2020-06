O Famalicão não conseguiu vencer em casa o Braga, esta sexta-feira, e perdeu assim a oportunidade de igualar os visitantes no quarto lugar da classificação, com 46 pontos.

Com esta divisão de pontos o Famalicão continua em quinto lugar, com 44 e o Braga mantém o terceiro, com 47.

Caso tivesse vencido, o Braga conseguiria igualar o Sporting no terceiro lugar, com 49 pontos.

O jogo em Famalicão não foi além de um 0-0.