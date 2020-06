Dia de Jovane

Jovane Cabral marcou o primeiro golo do Sporting na vitória sobre o Tondela (2-0), de livre direto, e está em destaque nas primeiras páginas dos três jornais desportivos, esta sexta-feira.

"Jovane atómico", descreve o "Record". Velocidade e potência de remate isolam leão no 3.º lugar. "Super Jovane", assinala "A Bola". "Virou hábito", escreve "O Jogo". Mais um grande golo de livre de Jovane abriu caminho para vitória dos leões.

O Sporting isola-se no 3.º lugar, com três pontos de vantagem sobre o Braga, que joga esta noite com o Famalicão.

O Rio Ave-Benfica ainda dá que falar. Os jornais destacam a reação de Nuno Santos, expulso na segunda parte, a insultos e ameaças após expulsão. "O Benfica não me paga as contas", diz o jogador sobre insinuações de que terá facilitado no jogo com os encarnados.

Weigl estreou-se a marcar e Lage entrega-lhe a liderança, anunciam "Record" e "O Jogo".

"A Bola" chama à primeira página a possibilidade de Corona deixar o FC Porto e fixa o preço: 30 milhões de euros. UEFA facilita contas do "fair-play" financeiro, mas o "Record" reforça que o FC Porto continua a ter de encaixar 100 milhões de euros na próxima janela de mercado, que fecha a 5 de outubro.

O jornal da Cofina faz contas à ineficácia dos avançados portistas e escreve que seca de golos não se via há 14 anos. "O Jogo" deixa um alerta amarelo para o dérbi com o Boavista. Marchesín, Pepe, Corona, Sérgio Oliveira e Uribe a um cartão de serem suspensos para o jogo com o Paços.