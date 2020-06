​António Duarte. "O Braga não pode voltar a perder o 3.º lugar para o Sporting"

O antigo dirigente do Sporting de Braga, António Duarte, não mascara a situação do Sporting de Braga e assume que o triunfo do Sporting sobre o Tondela " pressiona " os minhotos. O Braga foi ultrapassado pelo Sporting, na classificação, e caiu para o 4.º lugar, com menos três pontos.

O antigo dirigente bracarense reconhece valor no opositor desta ronda. Aliás, João Pedro Sousa "tem raízes em Braga" e foi jogador dos arsenalistas quando António Duarte exerceu funções no clube. Embora destaque o profissionalismo do técnico do adversário, que tem uma equipa "altamente bem treinada", adverte que, esta noite, "não vai poder ganhar" a Custódio.

Responsável noutros tempos pelo futebol do emblema minhoto, António Duarte mantém-se critico para com a gestão de António Salvador.

Considerando que o plantel necessita de melhorar o seu estado emocional, após duas derrotas consecutivas, é para o presidente do clube que seguem as criticas.

"É verdade que não temos praticado o futebol de qualidade que já apresentamos ao longo desta época, mas também temos culpa disso. Temos de nos lembrar que já é o quarto treinador nesta época", remata o antigo responsável pelo futebol do Sporting Clube de Braga.

O Famalicão-Braga, a contar para a jornada 27 da I Liga, realiza-se esta noite, a partir das 21h15. O Famalicão é a única equipa que venceu os dois jogos após a retoma. Está no 5.º lugar, a três pontos do Sporting de Braga. A equipa de Custódio está, por sua vez, a três pontos do Sporting, 3.º classificado.